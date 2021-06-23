Elektrik faturasında indirim fırsatı! Yüzde 17...

Türkiye’deki 45 milyon elektrik sayacının 7.2 milyonu işyerlerine ait. İşletmelerde tüketilen elektriğin yüzde 23’ü ticarethane, yüzde 45’i de sanayi abone grubu tarafından kullanılıyor. Elektrik maliyeti, işletmelerin üzerinde önemli bir yük. Özellikle pandemide çoğu zaman kapalı olduğundan kazancı iyice düşen pek çok işyeri, bir çok sabit gider kalemi gibi elektrik faturasını ödemekte de epey zorlandı. Oysa işyerlerinin elektrik tedarikçisini değiştirerek faturayı yüzde 17 azaltabilmeleri mümkün.

SERBEST PİYASA VAR

Yüzde 17’lik düşüşün de bir yıllık kullanımda 2 aylık fatura tutarına yakın bir tasarruf anlamına geldiğini belirten elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi Encazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, “Elektrik piyasası artık internet veya telefon operatörü piyasası gibi serbest bir piyasa. Sanayici serbest piyasada pazarlık usulüyle uygun fiyata elektrik satın alabilirken, milyonlarca küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) ise bilmediklerinden bundan yeterince faydalanamıyor” dedi.

TEKLİFLERİ KARŞILAŞTIRIN

Elektrik tedarikçisini değiştirmek isteyen KOBİ’lerin, tedarikçilerle birebir iletişime geçerek teklif toplayabileceğini ve karşılaştırarak en cazip olanı seçebileceğini belirten Çağada Kırım, “Aylık 80 lira ve üzerinde elektrik tüketen herkes serbest tüketicidir ve cep telefonu operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçisini değiştirebilir. İşyerlerinin neredeyse tamamı bu tutarın üzerinde elektrik tüketir ve tamamına yakınının elektrik tedarikçisi değiştirme hakkı vardır” diye konuştu.

FİYATA YANSIMASI NE KADAR?

Elektrik tedarikçisini değiştirmemiş tüketicilerin, son kaynak tedarik tarifesi kapsamında elektrik faturası ödediğini belirten Çağada Kırım, “Bu tarifeyi piyasadaki tavan fiyatlar olarak adlandırabiliriz. Buna göre tedarikçisini değiştirmemiş ticarethaneler kilovatsaat başına vergiler hariç 0.60 lira, sanayiciler de 0.55 lira öder. Tedarikçisini değiştiren için ise fiyat 0.50 liraya iner. Hatta daha büyük tüketimi olan ve özellikle gece tüketimi yüksek olan işletme için fiyat 0.40 liraya kadar düşebilir” dedi.

ZAMDAN ETKİLENMEMEK MÜMKÜN

Bazı durumlarda tedarikçi değiştiren işyerleri, tavan fiyatlardan daha yüksek bir birim fiyatla da anlaşmayı tercih edebiliyor. Ancak bu durumda tüketicilerin, tedarikçi şirketten mutlaka fiyatın en az 12 ay, mümkünse 24 ay değiştirilmeyeceğine dair taahhüt almış olması gerekiyor. Bu şekilde işletmeler fiyat taahhütü süresince zamlardan etkilenmiyor, kısa vadede daha çok elektrik faturası ödüyor olsa da orta ve uzun vadede kâr edebiliyor

5 MİLYON İŞYERİ PAHALIYA KULLANIYOR

7.2 milyon işyeri içinde elektrik tedarikçisini değiştirmiş olanların sayısı 1.3 milyon. Toplam elektrik tedarikçisi değiştirmiş işletmelerin elektrik tüketimi yüzde 26. Henüz tedarikçisini değiştirmemiş ve tavan fiyatlardan elektrik tüketen, yani en az yüzde 12 daha fazla elektrik faturası ödeyen 5 milyonun üzerinde işyeri var.

MALİYETİ BAŞKA HANGİ YOLLARLA DÜŞÜREBİLİRİZ?

KOBİ’ler için elektrik tedarikçilerini değiştirip tasarruf sağlamak aslında en kolay ve en yüksek tasarrufu sağlayan yöntem. Buna ek olarak küçük önerilerle de faturalar düşürülebilir

› Yaz geldi, klimanın faturaya etkisi büyük olacak. KOBİ’lerde ve özellikle mağazalarda, içeriye giren çıkan müşteriler nedeniyle kapılar sürekli açılıyor. Bu durumda içerideki soğuk havanın dışarıya çıkmasını önlemek için kapıların üzerine mutlaka hava perdeleri konulmalı.

› Klimalar normalden 1-2 derece daha yüksekte çalıştırılmalı.

› Mümkünse gün içinde güneş ışınlarının içeriye direkt olarak girmesi önlenmeli.

› Klimanın derecesi sürekli olarak değiştirilmemeli.

› Enerji denetim uzmanlarından destek alınabilir. Uzmanın işyerini inceleyerek hazırlayacağı rapordaki çoğu önlem az yatırım gerektirir ve çoğu danışman yalnızca sağladıkları tasarruf oranında ücret alır.

› Kullanılan ekipmanların tamamı enerji tasarruflu olmalı.

› Mümkünse saat 17:00 ile 22:00 arası elektrik tüketimi düşürülerek çoğunlukla geceye, bu mümkün değilse de gündüz saatlerine kaydırılmalı. Bu şekilde tedarikçi değiştirmemiş şirketler üç zamanlı tarifeye geçerek tasarruf ederken, tedarikçi değiştiren işletmeler için fiyatlandırma ise zaten tüketim dikkate alınarak yapılıyor.

› Tüm ampullerin tasarruflu olması, aydınlatma giderlerinde yüzde 80’e kadar düşüş anlamına geliyor.

› Aydınlatmada hareket sensörleri kullanılmalı, böylece gereksiz kullanımların kolayca önüne geçilebilir.

› Gün sonunda bilgisayar dahil tüm elektrik tüketen ekipmanların kapatıldığından emin olunmalı.

› Çalışanlar enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirilmeli.

› Otomatik kapanma ve sürekli sıcak tutmayı sağlayan çift rezistans sistemiyle enerji tasarruflu kettle çay makinesi tercih edilmeli.