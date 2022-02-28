Ekonomi Elektrik faturasında KDV müjdesi! Yüzde 8'e düştü

Elektrik faturasında KDV müjdesi! Yüzde 8'e düştü

Ekonomi

Elektrik faturasında KDV müjdesi! Yüzde 8'e düştü

Elektrik faturalarında yeni dönem resmen başlıyor. Milyonlarca aboneyi ilgilendiren flaş gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı. Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’si yüzde 18'den 8’e düşürülmüştür.” dedi.

28 Şubat 2022, Pazartesi 20:25 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faturalar hakkındaki açıklamaları şu şekilde:

Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’si yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmüştür.

Meskenlerdeki günlük 8 kilovat saati aylık 240 kilovat saati yükseltilmiştir Böylece tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovat saate, aylık 900 kilowatt saate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Yaz aylarıyla birlikte günlük hayatında sıkıntıya sokan enflasyon sorununu da kontrol altına alacağız.

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