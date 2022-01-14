Elektrik faturalarında yeni dönem başladı. Elektrik üretiminde yoğun olarak kullanılan kömür ve doğalgazın fiyatı, dünya spot piyasalarında 10 kata varan yükselişler yaşadı. Dövizdeki dalgalanmalar da buna eklenince elektrik fiyatlarında artışa gidildi. Aynı anda iki kademeli tarife de devreye alındı.

ELEKTRİK FATURASINDA KADEMELİ DÖNEM

İlki temel ihtiyaçları karşılayacak tüketime işaret ediyor o da 150 kilovatsaat. Bu sınıra kadar olan tüketimlerde kilovatsaat başına ücretlendirme 1.37 lira olacak. İkinci kademe ise bu tüketimin üstündeki kısmı temsil edecek ve kilovatsaat başına hesabı 2.06 liradan yapılacak.

AZ KULLANAN ÖNE ÇIKACAK

Böyle bir dönemde tasarruflu ev aletleri, aile bütçesinin en büyük destekçisi olacak. Daha önce az elektrik tüketse de etkisi faturalarda çok hissedilmeyen bu cihazların yeni tarifelerle sunduğu avantaj daha fazla. Bu avantaj ise başta katlanılan maliyetlerin kısa sürede amorti edilmesini sağlayacak.

Tasarruflu ürünler az tüketiminin yanında, tüketicinin düşük kademeli tarifede kalarak daha az fatura ödemesini destekleyecek. Yani bu cihazlar az tüketim yaparken hanenin tarifesini en ucuz limit olan 150 kilovatsaate de yakın tutuyor.

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ÜÇ KATA KADAR AVANTAJ

Dünya kaynakları her geçen gün azalırken, nüfusun hızla artıyor olması talebin diri kalacağına ve enerji fiyatlarının da çok düşmeyeceğine işaret ediyor. Bu kapsamda bireyler olarak bizim de bütçemizi düşünerek ‘elektrik canavarı’ haline gelen eski tip, eski teknoloji cihazlardan ilk fırsatta kurtulmamız şart.

Elektrik piyasası karşılaştırma sitesi Encazip.com’un kurucusu Çağada Kırım’la yaptığımız hesaplamaya göre; örneğin en verimli enerji sınıfındaki buzdolabı ile en verimsiz buzdolabı arasında yüzde 300’e varan tüketim farkı olabiliyor.

AYDINLATMADA SAĞLANAN KAZANÇ

Yine 100 watt’lık 5 adet normal ampul yerine 12 watt’lık LED ampulün kullanılması halinde yıllık bazda elektrik tüketimi 780 kilovatsaat düşürülebiliyor. Bu da aylık bazda faturaya 65 kilovatsaatlik ek yük getiriyor. Yani 150 kilovatsaatlik ilk dilimi neredeyse yarılıyor.

780 kilovatsaat’i düşük tarifeden yani 1.37 liradan hesaplarsak 1.070 lira yapıyor. Sadece aydınlatmadan sağlanabilecek tasarruf yüzde 90. Haftada 5 kez kullanılan düşük enerji sınıfına sahip bir çamaşır makinesi ile enerji verimliliği yüksek çamaşır makinesinin yıllık tüketimi arasında da 530 kilovatsaat (726 liralık) fark oluşuyor.





ESKİDEN ÇOK FARKETMİYORDU

Eskiyen ve verimsiz olan ev aletlerini değiştirerek elektrik faturalarının yüzde 50’ye kadar düşürülebileceğini savunan Çağada Kırım, şu bilgileri paylaştı: “Eskiden elektrik fiyatları, verimli ev aletlerine geçişten elde edilecek faydayı ortaya çıkartamayacak kadar düşüktü.

Dolayısıyla tüketicilerin verimli ev aletlerine yatırım yapmasına gerek olmuyordu, amortisman süresi çok uzundu. Ancak elektrik fiyatlarının yükselmesi verimli ev aletlerine olan talebi artıracak. Nihayetinde genel elektrik ihtiyacı düşecek ve en büyük cari işlem kalemi olan enerji ithalatı düşürülerek cari açığın (döviz açığı) azalması sağlanacaktır.”

TÜKETİMİ TESPİT EDEN PRATİK CİHAZ

Evdeki cihazların ne kadar sürede ne kadar elektrik tükettiğini ölçmek için ‘wattmetre priz’ alabilirsiniz. Bu cihazla yapacağınız ölçüm ve yeni alacağınız cihazın tüketimini karşılaştırmanız daha kolay olur. Üstelik fazla tüketen cihazlarla ilgili daha çok ve çabuk tedbir alabilir, bu yolla tasarrufu artırabilirsiniz. Tüketimi Türk Lirası (TL) cinsinden de gösteren ürünün fiyatı, internet sitelerinde 150-200 lira arasında. Akım koruması da sağlıyor.