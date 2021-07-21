Elektrik faturasında tarifeler değişti! 137 lirası devletten…

Devletin ‘dar gelirliye elektrik tüketim desteği’ devam ediyor. Bu destek, 1 Mart 2019’da başlamıştı. Yardımdan 2 milyondan fazla abone faydalanıyor. Elektrik faturasını ödemekte zorlananlar, başvuruda bulunmaları halinde elektrik faturası yardımını alabiliyor. Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanıyor.

Gelir durumu bu yardımda belirleyici. Hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin (AGİ hariç) 3’te 1’inden az olması gerekiyor. 2021 itibarıyla bu tutar 852 lira. Dört kişilik ailede gelir 3.409 liranın altındaysa bu haktan yararlanabilir. Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılıyor. PTT’ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturasını ibraz etmek yeterli.

EVDE KALAN SAYISINA GÖRE

Son elektrik zammıyla birlikte artan destek miktarı evde yaşayan kişi sayısına göre 69 lira ila 137 lira arasında değişiyor.

Buna göre ödeme miktarları şöyle;

- 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (68.67 lira).

- 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (91.56 lira).

- 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (114.44 lira).

- 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat (137.33 lira)

- Ayrıca kronik rahatsızlığı nedeniyle cihaza bağlı yaşayan hastalar için ödenen elektrik faturası desteği 200 lirayı buluyor.