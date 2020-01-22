Elektrik faturasını düşürmenin yolları: Yüzde 20 tasarruf edin

Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 3 milyonun üzerinde aboneye hizmet veren Limak Enerji’nin alanından uzmanlardan oluşan tim, ev ev dolaşarak vatandaşlara nasıl enerji tasarrufu sağlanacağı hakkında bilgi veriyor. Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, 2019 yılının Aralık ayında başlayan proje kapsamında, ziyaret edilen ve tasarruf tedbirlerinin uygulandığı evlerde aylık elektrik faturalarında yüzde 20’ye varan düşüş sağlandığını söyledi.

8 milyar lira cepte kalacak

Aytac, “Ziyaret ettiğimiz bir ailemizin elektrik faturasını aylık 191 liradan 150 liraya kadar düşürmesini sağladık. Bu ailemiz yüzde 20 tasarrufla, yılda da 500 liraya varan fatura düşüşü sağlayacak” dedi. Türkiye’de 2019’da hanelerde toplam 40 milyar liralık elektrik tüketildiğini belirten Ali Erman Aytac, yüzde 20’lik bir tasarruﬂa 8 milyar liranın vatandaşın cebinde kalacağını söyledi.

Tasarruﬂu kombi seçimi yapılarak, kalorifer peteklerinin önünü açık bırakılarak, her yıl mutlaka kombi ve klima bakımı yaptırarak, ısı seviyesini sabit tutarak tasarruf sağlanabilir. Aydınlatmada LED lamba tercih edilerek yüzde 90 verimlilik sağlanabilir. A+++ enerji sınıfı buzdolabı ve bulaşık makinesi tercih edilerek, yüzde 50’ye kadar daha az bir tüketim yapılabilir. Televizyon,bilgisayar gibi elektrikli ev aletlerini uyku konumunda bırakmayıp güç tuşundan kapatıp, tasarruf sağlanabilir.



