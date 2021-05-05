Elektrik faturasının 118 lirası devletten

Devletin ihtiyaç sahiplerine çeşitli başlıklarla sağladığı destekler sürüyor. Onlardan birisi olan ‘dar gelirliye elektrik tüketim desteği’ uygulaması, 1 Mart 2019’da başlamıştı. Bu yıl da devam eden uygulama kapsamında, ihtiyaç sahibinin elektrik faturasının her ay 118 liralık kısmını devlet karşılıyor. Bu yardımdan 2 milyondan fazla abone faydalanıyor. Elektrik faturasını ödemekte zorlananlar, başvurmaları halinde elektrik faturası yardımını alabiliyor.

ŞARTLARI NELER?

Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanıyor. Başvuru şartının dışında, gelir durumuna da bakılıyor. Hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin (AGİ hariç) 3’te 1’inden az olması gerekiyor. 2021 itibarıyla bu tutar 852 lira. Dört kişilik ailede gelir 3.409 liranın altındaysa bu haktan yararlanabilir. Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılıyor. PTT’ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturasını ibraz etmek yeterli.

EN AZ 59 LİRA ÖDENIYOR

Destek miktarı, evde yaşayan kişi sayısına göre 59 lira ila 118 lira arasında değişiyor. Buna göre ödeme miktarları şöyle;

1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (59.25 lira).

3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (79 lira).

4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (98.75 lira).

5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat (118.50 lira). Ayrıca kronik rahatsızlığı nedeniyle cihaza bağlı yaşayan hastalar için ise ödenen elektrik faturası desteği 200 lirayı buluyor.



