Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemlerde enerji fiyatlarının tüm dünyada yükseldiğine dikkat çekti ve bugünkü toplantıda vatandaşları daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldıklarını söyledi. Açıklamaların ardından ‘Elektrik fiyatları düşecek mi?’ ve ‘Elektriğe indirim olacak mı?’ araştırmaları da yoğunluk kazandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elektrik fiyatlarına ilişkin açıklaması…

ELEKTRİK FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji fiyatlarının dünya genelinde yükseldiğine dikkat çekti ve elektrik fiyatlarında yeni düzenlemeye gidileceğini kaydetti. Son Kabine toplantısında 150 kw olan en düşük tarife dilimini 210 kw'a yükselttiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan Ocak ayı itibarıyla tüketicilerin yüzde 64'ünün düşük tarifeden faydalandığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık. 210 kw saate kadarki düşük tarife ve üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımızca vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacak. STK'ların elektriği ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek.” dedi.