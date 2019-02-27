Elektrik panolarını ateşe verip yaktılar

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yeni kurulan 2 elektrik sayaç panosu, ateşe verilerek yakıldı

27 Şubat 2019, Çarşamba 10:49 Son Güncelleme:
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Elektrik panolarını ateşe verip yaktılar

Nusaybin’in Devrim ve Barış mahallelerinde yeni kurulan 2 elektrik panosu, dün akşam kimlikleri belirsiz kişilerce ateşe verildi.

Elektrik sayaçları için yeni kurulan elektrik panolarının yandığını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, müdahale edip yangını söndürdü.

Panolar kullanılamaz hale gelirken ateşe verenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ahmet AKKUŞ/DHA

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