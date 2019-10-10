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Elektrik tellerinde asılı kalan uçağın pilotu kurtarılmayı bekledi

İtalya'da bir uçak, elektrik tellerine çarptı ve tellerde asılı kaldı. Uçağın pilotu, kokpitten çıkarak kanada oturdu ve kurtarılmayı bekledi.

10 Ekim 2019, Perşembe 16:23 Son Güncelleme:
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Elektrik tellerinde asılı kalan uçağın pilotu kurtarılmayı bekledi

DHA

İtalya’nın kuzeyinde Alp Dağları’na yakın bir bölgede Prato Valentino adlı dağ kasabasında uçuş yapan küçük uçak, elektrik tellerine çarparak asıldı kaldı.

Uçağın pilotu, kokpitten çıkarak ters bir şekilde asılı kalan uçağın kanadına oturdu ve kurtarılmayı bekledi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Yerel medya, pilotun kazayı hafif sıyrıklarla atlattığını duyurdu.

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