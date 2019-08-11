Elektrik tellerine çarpan kuş yangın çıkardı

Elektrik tellerine kuşun çarpması nedeniyle Yörgüç Mahallesi merasında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın binlerce dönüm meraya yayıldı.

Korkutan yangın, Hayrabolu, Kozyörük, Şalgamlı ve Malkara istasyonlarından bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibinin uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

TELEFON DİREKLERİ YANDI

Yaklaşık 2 bin dönüm otluk mera arazisinin yandığı belirtildi. Ayrıca çok sayıda telefon direği de yanarak kullanılamaz hale geldi.

'KÖYE DE SIÇRAYABİLİRDİ'

Olayla ilgili konuşan Yörgüç Mahallesi Muhtarı Süleyman Yücetürk, "Leylek veya kuşların elektrik tellerine çarpması sonucu Yörgüç Merasında büyük bir yangın meydana geldi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Rüzgarın yönü farklı olsa köye de sıçrayabilirdi." dedi.

İHA