Ekonomi Elektrik tüketiminde fiyat tarifesi değişiyor

Elektrik tüketiminde fiyat tarifesi değişiyor

Ekonomi

Elektrik tüketiminde fiyat tarifesi değişiyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Resmi Gazete'de yer alan kararına göre elektrik tarifelerinde tüm tüketici gruplarında tarifelere yüzde 6 oranında zam yapıldı.

01 Ocak 2021, Cuma 10:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'deki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 6 artışa gidildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Söz konusu oran, tarife gruplarına göre ufak çaplı değişiklikler gösterebiliyor.


İlgili Haberler
23.5 milyon aboneye ucuz elektrik fırsatıElektrik borçlarıyla ilgili karar: 3 ay boyunca kesilmeyecek'Elektrik faturalarına zam yapıldı' iddialarına EPDK'dan yanıt geldi


Yazarlarımızdan
Bilal Emin Turan
Tasarrufun enleri 2021'in rehberi
Bilal Emin Turan
Oral Çalışlar
Tek dileğim futbolcu olmaktı
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
AB ve Amerika ile yeni sayfa açabiliriz
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
2021'de finansal başarının formülü
Özlem Denizmen
Ekrem Sarısu
Mayıs 2021'de emeklisiniz
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Yeni yılınız gönlünüzce olsun
Erkut Can
Murat Gülderen
Online yılbaşı
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 100 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu