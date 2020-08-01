Elektrik tüketiminde yeni dönem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeşil Tarife'nin (YETA) 1 Ağustos itibarıyla devreye alınacağını aktararak, “YETA sayesinde vatandaşlarımız davranış ve talepleriyle politikalara yön veren bir konuma yükselecek. Sektörün gideceği yönü onlar da işaret edecekler. Vatandaşlarımızın yenilenebilir enerji ve YETA'ya olan talepleri arttıkça yatırımlar da artacak. Tüketici ve insan odaklı anlayışımız kapsamında çok değerli bir adımı hep birlikte atmış olacağız” ifadelerini kullandı.

YETA projesinin çevre ve doğa temelli bir sosyal sorumluluk özelliği taşıdığını vurgulayan Bakan Dönmez, “Diğer taraftan YETA sektörün sürdürülebilirliğini sağlayacak. Devlet olarak yaptığımız yasal düzenlemeler, teşvikler ve sağlanan avantajlara şimdi de vatandaşlarımızın tercihleriyle ortaya çıkacak sivil teşvik eklenecek. Enerjimizi vatandaşlarımızın tercihleri yenileyecek” dedi.



