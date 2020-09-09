Elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru

Günlük elektrik üretiminde 3 Eylül’de 1 milyar 7 milyon 331 bin kilovatsaate ulaşılarak tüm zamanların rekoru kırıldı. Daha önce 2 Ağustos 2018’de 1 milyar 6 milyon 642 bin kilovatsaat ile rekor kırılmıştı. Saatlik elektrik tüketiminde ise 49 milyon 556 bin kilovatsaat ile yine 3 Eylül’de saat 14:00’te tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi.

Günlük ve saatlik

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden günlük elektrik üretim ve tüketimine dair verileri paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Üreten Türkiye’nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor” dedi. Salgına rağmen günlük ve saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlara imza atıldığını belirten Bakan Dönmez, “Türkiye’nin enerjisine enerji kattık” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Her alanda yükseliyoruz

Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz! Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğalgaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz” dedi.







