Elektrik ve doğal gaz aboneliğinde yeni dönem! Artık e-Devlet'ten yapılabiliyor
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, elektrik ve doğal gaz abonelik feshinin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.
Elektrik ve doğal gaz aboneliğinde yeni dönem başladı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, elektrik ve doğal gaz abonelik feshinin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı. Dijital Dönüşüm Ofisi kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
İşte yapılan duyuru:
Size güzel bir haberimiz var! Yıl bitmeden tüm Türkiye'de doğal gaz ve elektrik için abonelik, fesih ve sorgulama işlemleri Dijital Türkiye Portalinde.
https://twitter.com/dijital/status/1209827909134946306