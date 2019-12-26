Elektrik ve doğal gaz aboneliğinde yeni dönem! Artık e-Devlet'ten yapılabiliyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, elektrik ve doğal gaz abonelik feshinin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

26 Aralık 2019, Perşembe 19:22 Son Güncelleme:
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Elektrik ve doğal gaz aboneliğinde yeni dönem! Artık e-Devlet'ten yapılabiliyor

Elektrik ve doğal gaz aboneliğinde yeni dönem başladı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, elektrik ve doğal gaz abonelik feshinin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı. Dijital Dönüşüm Ofisi kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte yapılan duyuru:

Size güzel bir haberimiz var! Yıl bitmeden tüm Türkiye'de doğal gaz ve elektrik için abonelik, fesih ve sorgulama işlemleri Dijital Türkiye Portalinde.


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