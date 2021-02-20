Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş indirim talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam eden etkileri nedeniyle daha çok evde kalan vatandaşların ve sıkıntıda olan esnafın, elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemediğini savundu.

İNDİRİM TALEBİ

Döviz kurlarının düştüğü bu dönemde elektrik ve doğal gaza indirim yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Palandöken, "Yaklaşık bir yıldır süren pandemi koşullarında ve dondurucu soğukların ülke genelinde etkili olduğu bu günlerde, vatandaşın ve esnafın yükünü bir nebze de olsa hafifletmek için elektrik ve doğal gaza kayda değer bir kış indirimi yapılmalı." ifadesini kullandı.

Esnafa, iş yerlerini yeniden açtıklarında enerji faturalarında kolaylık sağlanmasını da isteyen Palandöken, "Esnafın birikmiş elektrik ve doğal gaz borçları ertelenmeli. Pandemi sona erinceye kadar elektrik ve doğal gaz faturalarındaki vergi, fon ve diğer kesintiler kaldırılmalı." değerlendirmesinde bulundu. (AA)