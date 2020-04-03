Türkiye Elektrik ve doğal gaz sayaçları 3 ay okunmayacak

Elektrik ve doğal gaz sayaçları 3 ay okunmayacak

Türkiye

Elektrik ve doğal gaz sayaçları 3 ay okunmayacak

EPDK, corona virüs salgını nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturaları için yeni bir karar aldı.

03 Nisan 2020, Cuma 08:28 Son Güncelleme:
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EPDK, corona virüs salgını nedeniyle elektrik ve doğalgaz faturaları için yeni bir karar aldı.

Buna göre, 3 ay süreyle elektrik ve doğalgaz faturaları için sayaç okuma yapılmayacak; abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.

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