Elektrik ve doğal gaz sayaçları 3 ay okunmayacak
EPDK, corona virüs salgını nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturaları için yeni bir karar aldı.
03 Nisan 2020, Cuma 08:28 Son Güncelleme:
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EPDK, corona virüs salgını nedeniyle elektrik ve doğalgaz faturaları için yeni bir karar aldı.
Buna göre, 3 ay süreyle elektrik ve doğalgaz faturaları için sayaç okuma yapılmayacak; abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.
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