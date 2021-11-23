Kış aylarının gelmesiyle elektrik ve doğalgaz kullanımında gözle görülür bir artış gözlenirken, Bakan Dönmez’den, kademeli tarife açıklaması geldi. Peki, elektrik ve doğal gazda kademeli tarife ne zaman başlıyor? İşte, milyonlarca elektrik ve doğalgaz abonesini ilgilendiren o sorunun yanıtı…

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA KADEMELİ TARİFE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Elektrik ve doğalgazda kademeli tarifeye ilişkin merak devam ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik faturalarında kademeli tarifenin şu anda Meclis gündeminde olduğunu ve komisyonda müzakere edileceğini söyledi.

Bu uygulamanın halihazırda su faturalarında birçok belediye tarafından uygulandığını hatırlatan Dönmez, "Bu uygulama, elektriği verimli kullanmaya teşvik edecek. Benzer uygulamayı doğalgaz için de çalışıyoruz. Özellikle kış aylarında, vatandaşımızın tüketiminin yoğun olduğu dönemlerde iki kademeli bir tarife çalışmasına geçmeyi planlıyoruz. Henüz takvim netleşmedi, kanunun çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Küresel piyasalarda özellikle Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının ciddi oranda arttığına işaret eden Dönmez, "Yılbaşına göre spot elektrik piyasalarında fiyatlar 3 kata yakın arttı. Türkiye'de de bu oranda olmamakla birlikte bazı artışları gözlemledik. Özellikle hane halkına bunun büyük kısmını yansıtmayarak bir koruma yapmış olduk" ifadelerini kullandı.

Doğalgaz, elektrik ve akaryakıttaki ÖTV dikkate alındığında yaklaşık 127 milyar dolarlık destekleme yapıldığını aktaran Dönmez, "Neredeyse kişi başı 1500 lira gibi bir destekten bahsediyoruz. Tabii vatandaşlarımız faturalarında bu destekleme tutarını görmüyor çünkü onu arz tarafında özellikle kamu kurumları eliyle yönetmeye çalışıyoruz. Son çeyrek itibarıyla doğalgazda fiyatın neredeyse 4'te 1'i faturalara yansıyor, elektrikte de yarı yarıya seviyesinde" şeklinde konuştu.