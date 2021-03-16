Ekonomi Elektrikle ilgili yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Elektrikle ilgili yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ekonomi

Elektrikle ilgili yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti. Elektrik ile ilgili yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ayrı ayrı yetki devri yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik dağıtım şirketlerinin denetiminde ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına ayrı ayrı yetki devri yapabilecek.

16 Mart 2021, Salı 10:08 Son Güncelleme:
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Elektrik dağıtım şirketleri ile ilgili yeni karar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bakanlık elektrik dağıtım şirketlerinin denetiminde ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına ayrı ayrı yetki verebilecek.

 Öte yandan, denetim raporunun hazırlanma ve bakanlığa sunulma süresi 30 iş gününden 60 iş gününe çıkarıldı. Bakanlık, denetim raporunu veya denetim raporu hakkındaki nihai görüşünü Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna gönderecek.

 Söz konusu yönetmelikteki, denetim heyeti içinden, ihtiyaç duyulması halinde raporlama yapmak üzere görevlendirme yapılabileceğine ilişkin hüküm ise yürürlükten kaldırıldı. (AA)

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