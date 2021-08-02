Türkiye Elektrikler neden yok? Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik arıza telefon numarası kaç? (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer iller)
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Elektrikler neden yok? Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik arıza telefon numarası kaç? (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer iller)

Türkiye

Elektrikler neden yok? Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik arıza telefon numarası kaç? (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer iller)

Bugün sabah saatlerinden bu yana Türkiye genelinde, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere pek ilde elektrik kesintisi yaşanıyor. Peki, Elektrikler neden yok? Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik arıza telefon numarası kaç? İşte konuya ilişkin açıklamalar…

02 Ağustos 2021, Pazartesi 13:14 Son Güncelleme:
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Elektrik kesintisi bugünün gündeminin en önemli konusu haline geldi. Pek çok kişi, elektrik kesintilerinin kaynağını araştırırken, elektrik arıza telefonunu arıyor. Konuyla ilgili ilk açıklama ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan geldi ve kesintilerin nedenine dair bilgi verildi….

ELEKTRİKLER NEDEN YOK?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, bazı kentlerde meydana gelen elektrik kesintileriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde aşırı bir artış meydana geldiği vurgulanarak, "Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır. Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır" denildi.

ELEKTRİK ARIZA TELEFON NUMARASI KAÇ? (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA VE DİĞER İLLER)

Elektrik arızaları ile ilgili görevli şirket bölgedeki elektrik dağıtım şirketidir. Türkiye’nin tüm elektrik dağıtım bölgelerinde elektrik arıza çağrı merkezi telefon numarası 186’dır.

 

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