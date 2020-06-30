Elektrikli araç bataryalarına gümrük vergisi getirildi

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 2703 karar sayılı İthalat Rejimine Ek Karar ile lityum iyon şarj edilebilir bataryalara yıl sonuna kadar gümrük vergisi geldi.

Gümrük vergisi getirilen ürünler arasında motor parçaları, kimyasal katkı maddeleri, eektronik devre parçaları, akümülatör ve lityum iyon bataryalar yer alıyor. Lityum iyon bataryalar için yüzde 1,3 oran belirlenmiş. Bu yüzde 1,3’lük gümrük vergisi 31 Aralık 2020’ye kadar uygulanacak. Yıl sonunda değerlendirme yapılıp verginin devam edip etmeyeceğine karar verilecek.

Gümrük vergisi kapsamına giren lityum iyon bataryalar için çeşitli ölçüler belirlendi. Ağırlığı 250 kg’den az bataryalardan vergi alınmayacak. Telefonlarda, taşınabilir ürünlerde vs. bulunan bataryalar 250 kg'den az olduğu için vergi limitlerinin dışında kalıyor. Elektrikli araç bataryası gibi büyük bataryalı ürünler gümrük vergisi kapsamına giriyor. Bataryalar, elektrikli araçların en pahalı parçası olduğu için yüzde 1,3 oranındaki gümrük vergisi nedeniyle fiyatlara zam gelebilir.

Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimine Ek Kararı’na göre;

Uzunluğu 700 mm veya daha fazla olan ancak 2820 mm’yi geçmeyen,

Genişliği 935 mm veya daha fazla olan ancak 1660 mm’yi geçmeyen,

Ağırlığı 250 kg veya daha fazla olan ancak 700 kg’den ağır olmayan,

175 kWh’den daha güçlü olmayan,

Nominal voltajı 400 V olan tüm ithal lityum iyon şarj edilebilir bataryalardan yüzde 1,3 oranında gümrük vergisi alınacak.