İklim değişiklikleri ile mücadelede konusunda Birleşik Krallık hükümeti aldığı kararla 2022 yılından itibaren inşa edilecek tüm ev ve iş yerlerinde elektrikli araçlar için şarj ünitesi bulundurmayı zorunlu hale getirdi. Yetkililer, bu yeni karar sayesinde ülkede yıllık 145.000 yeni şarj noktası oluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Konu hakkında, “Bu yeni karar insanların, ‘elektrikli araçlara hazır’ yeni mülkleri almasını sağlayacak ve temiz bir gelecek için önemli bir adımı temsil edecek. Bunun yanı sıra birçok mağaza, market ve iş yerlerinde şarj cihazları bulunacak, bu sayede de elektrikli araçları şarj etmek çok daha kolay hale gelecek” denildi.

Birleşik Krallık, 2030’a kadar çevreye zarar veren araçların satışını durduracağını açıklamıştı. Buna ek olarak da şarj istasyonlarının inşası için 660 milyon dolar harcanacağı belirtilmişti.



