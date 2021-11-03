Türkiye Elektrikli battaniye sonu oldu! Feci ölüm...

Elektrikli battaniye sonu oldu! Feci ölüm...

Türkiye

Elektrikli battaniye sonu oldu! Feci ölüm...

Düzce'de ısınmak için elektrikli battaniye kullanan Şenol Yılmaz, elektrikli battaniyenin arızalanması sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

03 Kasım 2021, Çarşamba 17:25 Son Güncelleme:
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Olay, saat 04.00 sıralarında, Aziziye Mahallesi 986. Sokak'ta meydana geldi. Şenol Yılmaz, evde elektrikli battaniyeyi prize takarak uyudu. Sabah saatlerinde evdeki kokuyu fark eden Yılmaz'ın arkadaşı, durumu 112 Acil'e bildirdi.



Adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Şenol Yılmaz’ın arızalanan Elektrikli Battaniye nedeniyle akıma kapılıp hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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