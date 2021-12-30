Türkiye Elektrikli battaniye sonu oldu! Yabancı uyruklu kadın yangında hayatını kaybetti

Elektrikli battaniye sonu oldu! Yabancı uyruklu kadın yangında hayatını kaybetti

Türkiye

Elektrikli battaniye sonu oldu! Yabancı uyruklu kadın yangında hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektrikli battaniyeden çıkan yangını söndürmeye çalışan Birleşik Krallık vatandaşı Rena Shrizad Khan (76), dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

30 Aralık 2021, Perşembe 02:00 Son Güncelleme:
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Birleşik Krallık vatandaşı Rena Shrizad Khan, Yalıkavak Mahallesi Koyunbaba mevkisindeki evinde uyuduğu sırada elektirikli battaniyeden yangın çıktı. Bu sırada uyanan Khan, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken yoğun dumandan etkilenerek yere yığıldı. Annesinden haber alamayan kızı eve geldiğinde Rena Shrizad Khan'ı yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Khan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Rena Shrizad Khan'ın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla) (DHA)

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