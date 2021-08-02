Elektrikli ilişkiler





Merkür-Satürn karşıtlığının etkisini ilişkilerimiz üzerinde ciddi düşünmek ve ilişkiyi değerlendirmek adına hissedebiliriz. Diğer taraftan yalnız kalmak, izole olmak ihtiyacımız ön plana çıkabilir. Eğer konuşmak, fikir almak istersek en büyük desteği, saygı duyduğumuz, görüşlerine önem verdiğimiz aile büyüklerinden, baba veya baba figürü olarak gördüğümüz kişilerden alabileceğimiz aklınızda olsun.

Bu hafta açılarıyla denklemin bir köşesinde etkili bir Uranüs olduğunu açıklamak isterim. Uranüs’ün özellikle gergin açılarında ilişkilerin ani ve beklenmedik bir yöne çekilmesi, ayrılık getirmesi beklenebilir. Merkür-Uranüs karesi heyecan verici yeni haber ve kararlar getirebilir. Ani sürprizlerin önce sinirlerimizi zıplatıp sonra planlarımızı bozmasına hazırlıklı olalım. Bu hafta Uranüs’ün getireceği elektrikli ve gergin havada değişiklik yapma, yeni kararlar alma zamanında değiliz. Gökyüzünün enerjisi aklımıza son dakikada gelen fikirleri uygulamaya sokmak, harekete geçmek için bizi zorlayabilir ama sabırlı olup iyi durum değerlendirmesi yapmak, yanlış anlaşılmaları önleyerek adım atmak ilişkilerimizin sağlığı ve geleceği açısından hayati önem taşıyabilir.

Ayrıca 3 Ağustos Salı günü ilişkiler gezegeni Venüs’ün Uranüs ile uyumlu üçgen açı yapması ilişkimizi yeniden şekillendirebilir. Toprak elementinde gerçekleşecek bu uyum bağlılık ve kök salma enerjisi taşıyor. İlişkimize taze bir nefes getirip bir farklılık yaratabilecek bu uyumdan faydalanabiliriz. Her koşulda heyecan verici gelişmelere ve sürprizlere de açık olabiliriz.

KİRON ETKİSİ

Yaralı şifacı Kiron, Merkür ve Güneş ile yapacağı uyumlu açılarla bu hafta iş başında. Daha önceki yazılarımızdan hatırlarsınız, bir asteroid olan Kiron iyileştiremediğimiz yaralarımızı anlatır. Bu haftaki olumlu açıları bize iyileştiremediğimiz yaralarımız varsa şifalanma enerjisini bulabileceğimizi işaret ediyor. Hem geçmişin yaralarını sarabilmek hem de çevremize sözlerimizle şifa olabilmek adına çok güzel enerjiler mevcut. Doğru zamanda doğru yerde söylenebilecek tek bir cümle ile hem kendimize hem de çevremize şifa olabiliriz. Düşünceler şifalandırır!

ASLAN BURCUNDA YENİAY

8 Ağustos Pazar günü 16 derece Aslan burcunda bir yeniay deneyimleyeceğiz. Yeniaylar yeni başlangıçları anlatır ve Aslan burcu sahnede olmak ve kendini göstermekle ilgilidir. Merkür ile kavuşumda olan bu yeniayda iletişim kurma ve kendimizi ifade etme ihtiyacımız ön plana çıkabilir. Uranüs bu hafta gerçekten ön planda, nitekim yeniayda da 14 derece Boğa burcundan kare açıyla denklemin içerisinde görüyoruz. Aynı zamanda yeniay derecesine Dubhe sabit yıldızı da dahil. Dubhe beslemek ve korumakla ilişkilendirildiği gibi Doğa Ananın sert etkisini de hissettirdiği bir yıldız. (B.Brady) Beklenmedik, sert ve sarsıcı yeni gelişmeleri getirebilecek bir yeniay yaşayabileceğimiz aklımızda olsun.

İkili ilişkilerimiz ve iletişimimiz üzerinde beklenmedik olayların gelişebileceği bu hafta, sevgi hep sizlerle olsun.