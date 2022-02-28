Ekonomi Elektrikli Megane sonbaharda Türkiye’de

Elektrikli Megane sonbaharda Türkiye’de

Ekonomi

Elektrikli Megane sonbaharda Türkiye’de

Renault'nun yeni Megane E-Tech yüzde 100 elektrikli modeli 470 km menzilli batarya versiyonu ile sonbaharda Türkiye’de satışa sunulacak.

28 Şubat 2022, Pazartesi 14:38 Son Güncelleme:
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Türkiye otomobil pazarında ilk elektrikli otomobili 10 yıl önce satışa sunan Renault, 2022’de bu modelin de etkisiyle atağa geçecek. Bursa Oyak Renault tesislerinde üretilen elektrikli Fluence modelini 2012’de, 2014’de ise ZOE’yi satışa sunan Renault Mais’in Genel Müdürü Berk Çağdaş, içten yanmalı motorlara göre daha ucuz işletim maliyetleri ve çevreci olmaları sebebiyle elektrikli araçların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de talebinin arttığını söyledi. 2021’de Türkiye elektrikli otomobil pazarının yüzde 237 artışla 2 bin 846 adete çıktığını ifade eden Çağdaş, ZOE’nin ise en çok tercih edilen elektrikli otomobil olduğunu hatırlattı. 

Renault ve ürettiği elektrikli araçları 10 yılı aşkın sürede 400 bin araç ile 10 milyar elektrikli kilometre yapmış durumda. Markanın yeni tanıtımını yaptığı Megane E-Tech %100 elektrikli model 2019 yılında tanıtılan MORPHOZ konsept otomobilinden esinlenmiş. İttifak tarafından geliştirilen CMF-EV platformunda üretilen aracın Fransa’da vergi teşvikli fiyatı 29 ile 38 bin Euro arasında değişiyor. Türkiye fiyatı ise ithal edlince 3.çeyrekte açıklanacak.

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