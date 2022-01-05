Elektrikli otomobillerin şarjına zam geldi

Otomobillerin bataryalarını şarj istasyonlarında doldurmanın maliyeti yüzde 120'den fazla arttı. Yaygın bir elektrikli şarj hizmeti veren kuruluşun fiyat tarifelerinden yapılan derlemeye göre, AC Tip 2 soketler için 7.4 kW’a kadar olan şarj hizmeti dakika başı 25 kuruştan 55 kuruşa çıkarken 50 kW’a kadar olan DC CCS ve CHAdeMO soketler için şarj maliyeti dakika başı 1.7TL’den 3.9 TL’ye çıktı.

Tesla model 3 gibi elektrikli araç camiasında yaygın olarak bilinen modellerde şarj maliyeti ise ortalama yüzde 127 artış gösterdi. Buna göre Bir Tesla Model 3’ü en ucuz şekilde yüzde 80’e kadar şarj etmek için eskiden 72 TL gerekirken şuanda sürücülerin 30 dakikalık şarj hizmeti için 177 TL ödenmesi gerekecek. Bir Hyndai Kona’nın ise yüzde 80’lik şarj maliyeti 114 TL’den 260 TL’ye çıktı. Bir Porche Taycan’ı şarj etmek isteyen bir sürücünün maliyeti ise 122.5 TL’den 276.5 TL’ye çıktı.