Elektrikli scooter düzenlemesi yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de duyurulan düzenlemede iki tekerli hayata getirilen yenilikler şu şekilde:

-Karayolları Genel Müdürlüğü, güvenliğinin ve teknik koşulların sağlandığı yerlerde, banketleri bisiklet şeridi olarak işaretleyerek bisiklet ve e-scooter kullanımına uygun hale getirecek.

-Karayollarında bisiklet yol ve şeritlerinde 15 yaşını bitirmiş olanlar elektrikli bisiklet ve e-scooter kullanabilecek.

-Sürücüler, sağa ve sola dönüşlerde, bisiklet yolundaki ve şeridindeki bisiklet ve e-scooter kullananlara ilk geçiş hakkını vermek zorunda olacak.

-Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa e-scooter’lar taşıt yolunda, motorlu bisikletler ise bisiklet yolunda sürülemeyecek.

2 kişi binemeyecek

-İki elle sürülmesi zorunlu olacak e-scooter’larda sırtta taşınabilen kişisel eşya dışında yük ve yolcu taşınamayacak.

-E-scooter’lar, otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan kara yollarında kullanılamayacak.

-Yayalar bisiklet trafiğine engel olmamak şartıyla veya yaya yolu bulunmayan yerlerde bisiklet şeridini kullanabilecek.

-Belediyeler bir e-scooter’dan günlük 16 kuruş işgal harcı alacak.

-Büyükşehir belediyelerine bisiklet ve e-scooter’ların yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapma görevi verilecek.

-İlçe belediyeleri ise bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme görevine sahip olacak.

-Bölge otoparkı yapma yetkisi ilçe belediyelerine verildiğinden, imar mevzuatı uyarınca gelirlerin büyükşehir belediyesine aktarılması uygulaması sona erdi.