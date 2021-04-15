Son dönemlerde yollarda sıkça görmeye başladığımız ‘elektrikli skuterler, (e-scooter) pandemiyle birlikte alternatif bir ulaşım aracı olarak kullanılmaya başlanmıştı. Genellikle kaldırımlarda bağlı bulunan, mobil uygulamalar üzerinden kiralanan e-skuterlere gençlerin ilgisi büyük. Kısa mesafelerde ulaşım amaçlı tercih edilen e-skuterleri bireysel kullanmak için satın alan da çok.

YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Türkiye’de yaklaşık 35 bin adet e-skuter var ve 3 milyondan fazla kişi e-skuter kullanıyor. Kullanımın artması, trafikte ölümlü kazaların da gündeme gelmesiyle bu konuda düzenleme yapılması için düğmeye basılmıştı. O düzenleme dün ‘Elektrikli Skuter Yönetmeliği’ başlığıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, karayolunda kullanılacak e-skuter, sürücüler ve paylaşımlı e-skuter işletmelerine kurallar getirdi.

YAŞ VE HIZ SINIRI

Yönetmeliğe göre; e-skuterlerin azami hız sınırı saatte 25 kilometre olacak. 16 yaşından küçüklerin e-skuter kullanmasına izin verilmeyecek. İki kişinin aynı e-skuteri kullanmasına izin verilmeyeceği gibi tek elle kullanım da yasak olacak.

E-skuterde kişisel eşya harici yük taşınamayacak. E-skuterler, otoyol, şehirler arası karayolları, hız sınırı 50 kilometrenin üzerinde olan karayollarında ve yaya yollarında kullanılamayacak. Bu araçları kullanan trafik kurallarına uymak zorunda.

E-skuter, ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülemeyecek.

İkiden fazla e-skuter, taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülemeyecek. Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi yasak olacak.

Trafik kurallarına uymayanlara ceza kesilebilecek.

FAR VE REFLEKTÖR ZORUNLU

E-skuterin, gece fark edilebilmesi için önünde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde bir adet far, arkada, kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve kırmızı reflektör ile 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya benzeri ses aleti ile teçhiz edilmiş olması zorunlu olacak.

YERLİLİK ŞARTI!

Yetki belgesi sahipleri, hizmet verecekleri e-skuterlerin en az yüzde 30’u için e-skuterlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanacak tebliğ ile belirlenecek yerlilik esaslarına uygunluğunu gösteren TSE Uygunluk Belgesi almakla yükümlü tutuldu.

ÜCRETE SINIR BELİRLEME HAKKI BAKANLIKTA

Yönetmelikte dikkat çeken diğer hükümler şöyle:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, paylaşımlı e-skuter kullanım ücreti ile ilgili taban veya tavan ücret tarifesi uygulaması getirebilecek.

İşletmeciler ile hizmetten yararlananlar arasında sözleşme yapılması zorunlu tutuldu. Sözleşmenin elektronik olarak yapılması ve onaylanması mümkün olacak. İşletmeciler, hizmetten yararlananlara hizmetleriyle ilgili çevrimiçi (mobil/internet) eğitim verecek ve bu eğitimin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol edecek.

İşletmeciler, e-skuterin kullanımı sırasında kask, dizlik, reflektörlü ceket gibi koruyucu ve görünürlüğü artırıcı ekipmanların giyilmesi konusunda hizmetten yararlananları bilgilendirmekle yükümlü.

500 BİN LİRA SERMAYE

Yönetmelikle, Martı, Tazı, Binbin, Palm, Hop! gibi paylaşımlı e-skuter işletmeciliği yapanlara yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. Yetki belgesi alabilmek için 500 bin lira asgari sermaye, en az 250 adet e-skuter sahibi olma ve internet sitesi ile mobil uygulamalarının bulunması şartı getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilecek yetki belgesi için 10 bin lira ücret alınacak. Her bir gerçek veya tüzel kişiye sadece bir yetki belgesi verilecek. Adi ortaklıklara yetki belgesi düzenlenmeyecek.

İZİN DE ALINACAK

Yetki belgesi alanlar, e-skuterler için izin de alacak. İzinleri, büyükşehir belediyesi bulunan illerde UKOME, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerde il trafik komisyonu, özel kanunlar ile belirlenmiş alanlarda, yetkili kurum ve işletmeler verecek. İzin verilirken toplu taşıma hatları ile entegrasyon, arz-talep dengesi ve haksız rekabete ya da piyasada tekelleşmeye mahal verilmemesi dikkate alınacak. Büyükşehirlerde her bir ilçedeki nüfusun, büyükşehir olmayan yerlerde belediye nüfusunun en fazla 200’de biri kadar olacak şekilde e-skuter izni verilebilecek.