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Elektrikli soba dehşeti! Anne ile otizmli oğlu son anda kurtuldu

Rize’de elektrik sobasının devrilmesi sonucu evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Sema Delibalta, 9 yaşındaki otizmli oğlu Lokman'ı alıp alevlerin arasından sıyrılarak evden çıkmayı başardı

20 Şubat 2019, Çarşamba 14:47 Son Güncelleme:
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Elektrikli soba dehşeti! Anne ile otizmli oğlu son anda kurtuldu

Bugün Rize'de Piriçelebi Mahallesi’ndeki bir apartmanın 2'nci katında, elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı.

Evde bulunan Sema Delibalta, otizmli oğlu Lokman Delibalta’yı alarak evden çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, diğer katlara sıçramadan söndürülürken evde maddi hasar oluştu.

Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA)

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