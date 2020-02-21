Elektrikte bayram etkisi

İstanbul Avrupa Yakası’na elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ’nin (BEDAŞ) Yılın En’leri raporuna göre; Avrupa Yakası’nda geçen yıl 27 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi. Aylar itibarıyla tüketime bakıldığında zirve nokta ocak ayı olurken, tüketimin en düşük olduğu ay ise uzun Ramazan Bayramı tatilinin de etkisiyle haziran oldu. Raporu açıklayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) Genel Müdürü Murat Yiğit’in verdiği bilgiye göre; 2019’da Avrupa Yakası’nda en yüksek tüketimin olduğu ocak ayında 2.5 milyar kilovatsaat elektrik tüketilirken, en düşük tüketimin olduğu haziranda ise 2.1 milyar kilovatsaat elektrik kullanıldı. İlçe bazlı tüketimde 2.4 milyar kilovatsaatle Esenyurt başı çekti. Bunda sanayi tesisleri ve göç etkili oldu. Esenyurt’u, Şişli ve Bağcılar takip etti. En düşük tüketim ise 307.5 milyon kilovatsaatle Çatalca’da görüldü.

Yatırım tavan yaptı kesintiler azaldı

Murat Yiğit, geçen yıl bölgede 769.2 milyon lira yatırım yaptıklarını ve bu yatırımın 2013’ten beri yıllık bazda yapılan en yüksek yatırım olduğunu söyledi. Söz konusu yatırımlar sonucunda toplam arıza sayısının 2013’e oranla yüzde 61 azalarak 38 bin 160’a gerilediğini belirten Yiğit, “Bu dönemde arıza süreleri ise yüzde 74 kısaldı. Bu yıl ise 559.2 milyon lira yatırım planlıyoruz” dedi.

Arıza bulan burunlar!

Murat Yiğit, toplantıda yaptığı konuşmada, arıza sayı ve sürelerindeki düşüşte teknolojiye yapılan yatırımların etkisinin büyük olduğunu söyledi. Uzaktan Kontrol ve Kumanda Merkezi (SCADA) sistemi sayesinde arızalara uzaktan müdahale edilebildiğini ifade eden Yiğit, arıza tespiti için Hollanda, Belçika ve İngiltere’deki gibi köpek kullandıklarını ve bunun çok verimli olduğunu söyledi. Yiğit, elektrik kesintilerinin yüzde 29’unun kontrolleri dışındaki kazılardan kaynaklandığını bunu önlemek için de motorize ekipleri devreye aldıklarını söyledi.