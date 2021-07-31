Elektrikte yeni rekor! Faturalar...

Elektrik üretimi ve tüketimi, temmuzda yeni rekor seviyelerini yakaladı. Buna göre, önceki gün, elektrik üretimi 1 milyon 88 bin 325 MWh ile, elektrik tüketimi ise 1 milyon 78 bin 9 MWh ile yeni rekor seviyesine ulaştı. Elektriğin yüzde 17’si devlete ait EÜAŞ santrallerinden, yüzde 2.3’ü isletme hakkı devredilen santrallerden, yüzde 3.77’si lisanssız santrallerden, yüzde 76.7’sı özel şirketlerden geldi. Elektrik üretim kaynakları arasında yüzde 36.6 ile doğalgaz ilk sırayı çekerken, yüzde 15.1 ile ithal kömür, yüzde 13 ile HES’ler, yüzde 11 ile rüzgar, yüzde 10 ile rüzgar izledi. Güneşin elektrik üretimindeki payı ise ancak yüzde 4.3 oldu. 29 Temmuz’da gün içi en yüksek elektrik talebi, saat 15.00’te oldu. 52 bin 394 megavatlık bu elektrik talebi, aynı zamanda yılın en yüksek anlık talebi oldu. Akdeniz, Ege, Trakya, Karadeniz, Orta Anadolu’da en yüksek puant zamanlarına öğle saatlerinde ulaşıldı.

FATURA 714 MİLYON LİRA

29 Temmuz itibarıyla, tek zamanlı mesken tarifesi üzerinden harcanan elektriğin bedeli yaklaşık 714 milyon lira olarak hesaplandı.

KURAKLIK VE TÜKETİM

Kuraklık riski, elektrik fiyatları üzerinde de baskı oluşturuyor. Hidroelektrik santrallerde, kuraklık nedeniyle beklenen üretim seviyelerine ulaşılamazken, elektrik üretiminde ithal kaynaklara yönelinmesi, maliyetleri artırıyor. 29 Temmuz verilerine göre, elektrik üretiminde yüzde 51’lik bir dilimi ithalatla temin edilen doğalgaz ve ithal kömür karşılıyor. Kuraklığın sulama ihtiyacını artırmasıyla tarımda daha fazla elektrik kullanılıyor. Serinlemek isteyenlerin klimaya yüklenmesi de tüketimin katlanmasına yol açıyor.

KLİMANADAN TASARRUF

Yaz aylarında özellikle mesken ve işyerlerinde klima kullanımı, elektrik faturalarının artmasında önemli rol oynuyor. Klimadan kaynaklanan elektrik harcamalarını azaltmak için bazı yöntemler bulunuyor. Klima alınırken soğutulacak yerin büyüklüğünün gözönüne alınması, ihtiyaçtan büyük klima alınmaması, klimayı evde bulunulmadığında kapanacak şekilde programlamak, 10 yıldan eski klimaları yenileriyle değiştirmek, soğutulan odaya doğrudan güneş ışığı girişinin önlenmesi elektrik harcamasını azaltmada etkili oluyor. Klimaların hava filtrelerini periyodik olarak temizlemek, yüksek nemli bölgelerde cihazın nem ayarını yapmak, klimayı perde vb. eşyalarla kapatmamak da önemli. Serin saatlerde klimayı kapatarak dışarıdaki havadan yararlanmak, sıcak saatlerde klimayı çalıştırırken kapı ve pencereleri kapalı tutarak serinliği içeride tutmak, klimayı çok düşük sıcaklıklar yerine 25 derece civarında kullanmak, elektrikten tasarruf sağlıyor.