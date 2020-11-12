Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “2020’nin ilk 9 ayında elektriğin yüzde 46’sı yenilenebilir enerji kaynaklarından, yüzde 34’ü kömürden, yüzde 19’u doğalgazdan, geri kalanı ise diğer kaynaklardan sağlanmış olup, yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 61 olarak gerçekleşti” dedi. Dün düzenlenen Meclis Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Bakan Dönmez Türkiye’de eylül sonu itibarıyla kurulu gücün 93 bin 207 megavata çıktığını söyledi.

Rüzgar ve güneş

İlk 9 ayda yenilenebilir enerjide hidroelektriğin payının yüzde 29, rüzgarın yüzde 8, güneşin yüzde 4, jeotermalin yüzde 3 ve biyokütlenin yüzde 2 olduğunu ifade eden Bakan Dönmez şunları söyledi:

“Yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güç 2020 Eylül sonunda 47 bin megavata ulaştı. Ülkemizin linyit rezervine 11 milyar ton ilave edilerek toplam rezerv 8.3 milyar tondan 19.3 milyar tona çıkarıldı.”





Ertuğrul Gazi yolda

Bakan Dönmez, İzmir Aliağa’da ve Hatay Dörtyol’da devreye alınan Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) terminallerinin ardından, Saros Körfezinde üçüncü FSRU tesisinin devreye alınması için çalışmaların devam ettiğini kaydederek “170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye’nin yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi ise yılsonunda ülkemizde olacaktır” dedi.

186 bin metre sondaj

Modernizasyonu tamamlanarak Mersin Taşucu limanından ayrılan Kanuni sondaj gemisinin de 2021’in ilk aylarında Karadeniz’de faaliyete başlayacağını anlatan Bakan Dönmez “Karada ve denizde yürütülen hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri kapsamında 2020’nin ilk dokuz ayında 3’ü denizde 73’ü karada olmak üzere 76 adet arama, üretim ve tespit kuyusu açılmış olup, yaklaşık 186 bin metre sondaj yapılmıştır” diye konuştu.







