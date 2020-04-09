İnsan vücudunu böyle hedef alıyor. Brezilyalı bilim insanları, ölümcül corona virüsün hücreye saldırdığı anı görüntüledi. Yeni tip corona virüsün, insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla kaydedildi. Virüsün, hücrelerde yarattığı tahribat açığa çıkarıldı. Elde edilen mikroskop görüntülerinde, corona virüsün parçacıkları olan siyah noktalar genetikten sorumlu olan sitoplazmayı enfekte etmeye çalıştığı anlar izlendi. Daha önce de ABD’de bulunan George Washington Üniversitesi Hastanesi’nde çekilen üç boyutlu videoda yeni tip corona virüsün akciğerleri nasıl etkilediği gösterilmişti.

Akciğerin iltihaplanmış kısımlarını gösterdi

Hastanenin göğüs hastalıkları cerrahisi şefi Dr. Keith Mortman, 360 derece görüntülerde sarı bölgelerin akciğerin iltihaplanmış kısımlarını gösterdiğini açıklamıştı.

Dr. Mortman, herkesin corona virüsü dikkate alması gerektiğini de vurgulamıştı.









CNN TÜRK



