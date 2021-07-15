Elektronik kimlik doğrulama sistemi (EKDS), birçok kişi tarafından akıllı kimlik kartı olarak da adlandırılıyor. Özellikle tapuda sahteciliğin önüne geçmesi planlanan EKDS’nin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edildiği belirtiliyor.

ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ (EKDS) NEDİR?

Elektronik kimlik doğrulama sistemi (EKDS) vatandaşların kamu hizmeti sağlayan kurumların sundukları hizmetlerden faydalanabilmeleri için uygulamaya alınan, kişisel kimlik doğrulama için kullanılan akıllı kimlik kartıdır.

EKDS’nin tanıtımını yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu projemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız 21. yüzyıl yolculuğumuzun önemli dijital dönüşüm projelerinden birisi olacaktır.

Gündelik hayatımıza doğrudan katkı yapacaktır. Bu proje, yaşanan pek çok mağduriyetin, dolandırıcılık hadisesinin önüne geçecek olan, hem vatandaşlarımızı hem kurumlarımızı koruyacak olan bir proje olacaktır."





KART ERİŞİM CİHAZI

Kart Erişim Cihazı (KEC), ise Elektronik kimlik doğrulama sisteminin (EKDS) uç birim cihazlarından biridir. Elektronik ortamda hizmet veren uygulamalar için kimlik kartının yetkili kurum tarafından verildiğinin ve kartın gerçekten o kişiye ait olduğunun doğrulanması için kullanılmaktadır.

KİMLİK DOĞRULAMA SUNUCUSU

Kart Erişim Cihazı (KEC) tarafından oluşturulan kimlik doğrulama bildirimlerinin doğruluğunun kontrol edildiği sunucudur.

KİMLİK DOĞRULAMA POLİTİKA SUNUCUSU

Kimlik doğrulama işlemi, her kurumun sunduğu hizmetlere bağlı olarak belirlediği politikalar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bazı kurumlarda sadece kart şifresi (PIN) yeterli olurken, kimi kurumlar hem kart şifresini hem de biyometri ile doğrulama yapılmasını isteyebilir. Kurumların kimlik doğrulama politikaları bu sunucuda tanımlanır.

KİMLİK DOĞRULAMA FAKTÖRLERİ