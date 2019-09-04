Elektronik ortamda haciz!

PROTOKOL YAPILIYOR

Uygulamanın yaygınlaşması için teknolojik altyapısı uygun olan bankalar, finans kurumları ve diğer kurumlarla e-haciz protokolleri yapılıyor. Bu kapsamda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ve GİB arasında haciz taleplerinin ve bu taleplere ilişkin işlemlerin elektronik ortamda paylaşılmasını içeren program düzenlemeleri yapıldı.

GEMİLER, MAKİNELER

Ayrıca kayıtlı iş makineleri, gemiler ve Türk Patent Enstitüsü’nce sicilleri tutulan gayri maddi hakların elektronik ortamda haczedilmesine ilişkin çalışmalar yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ve GİB arasında imzalanan protokol kapsamında da araç tescil kayıtlarına elektronik ortamda şerh eklenmesi gibi çalışmaların testleri gerçekleştirildi. POSTA