Elektronik ortamda haciz!
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca (GİB) vergi borçlularına yönelik geçen yıl pilot olarak başlatılan gayrimenkulde elektronik haciz (e-haciz) uygulamasının, yılsonuna kadar Türkiye genelindeki tüm vergi dairelerine yaygınlaştırılması sağlanacak. Uygulama sayesinde kamu alacakları süratle tahsil edilirken, posta ve kırtasiye gibi takip masrafları azalacak ve zaman tasarrufu sağlanacak.
PROTOKOL YAPILIYOR
Uygulamanın yaygınlaşması için teknolojik altyapısı uygun olan bankalar, finans kurumları ve diğer kurumlarla e-haciz protokolleri yapılıyor. Bu kapsamda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ve GİB arasında haciz taleplerinin ve bu taleplere ilişkin işlemlerin elektronik ortamda paylaşılmasını içeren program düzenlemeleri yapıldı.
GEMİLER, MAKİNELER
Ayrıca kayıtlı iş makineleri, gemiler ve Türk Patent Enstitüsü’nce sicilleri tutulan gayri maddi hakların elektronik ortamda haczedilmesine ilişkin çalışmalar yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ve GİB arasında imzalanan protokol kapsamında da araç tescil kayıtlarına elektronik ortamda şerh eklenmesi gibi çalışmaların testleri gerçekleştirildi. POSTA