Elektronik sigara doğurganlığa zarar veriyor

Son aylarda elektronik sigaraya bağlı ölümlerin artmasıyla birlikte bazı ülkelerde sigara yasaklarının kapsamı genişletildi. Uzmanlar, özellikle gençler arasında popüler hale gelen elektronik sigaraların, çeşitli hastalıklara sebep olduğunu ve bu durumun endişe verici boyutlara ulaştığını belirtiyor. Elektronik sigaranın akciğer hasarına yol açtığı, bu ürünlere nikotinin kolay çekilebilmesi için eklenen tatlandırıcıların da solunum yetmezliği vakalarına neden olduğu bildirildi. Sigarayı bırakmak isteyenler için, piyasada popüler bir alternatif olarak görülen elektronik sigaralar hem gençlerde hem de hamilelerde ciddi sağlık sorunlara neden oluyor.

Bebeğin metabolizmasını değiştiriyor

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, elektronik sigaranın doğurganlık ve hamilelik sonuçları üzerinde yeni tespit edilen etkileri hakkında şu bilgileri verdi:

“North Carolina Üniversitesi’nde yapılan son araştırmaya göre, gebelikten önce elektronik sigara kullanımının döllenmiş bir embriyonun uterusa implantasyonunu önemli ölçüde geciktirdiği, böylece doğurganlığı geciktirdiği ve azalttığı fareler üzerinde yapılan deneylerle tespit edildi. Ayrıca hamilelik boyunca elektronik sigara kullanımının, dişi yavruların sağlık ve metabolizmasını değiştirdiği de keşfedildi.

Bu bulgular, hamilelik öncesi ve sırasında elektronik sigaraların geleneksel sigaralara alternatif olarak daha güvenli olarak algılanması konusundaki görüşlerimizi değiştiriyor.”