Elektronik sigara yasaklandı
ABD’nin San Francisco kentinde ‘elektronik sigara’ satışı yasaklandı
San Francisco’da e-sigara yasaklandı.
Uygulama 7 ay içinde yürürlüğe girecek.
Karar, e-sigaranın insan sağlığına etkilerinin net olarak ortaya konulmamış olması gerekçesiyle alındı.
E-sigaralar da normal sigaralar gibi nikotin içerir.
UYUŞTURUCU GİBİ BAĞIMLILIK YAPIYOR
Araştırmalar nikotinin eroin ve kokain kadar bağımlılık yapabileceğini gösteriyor.
Birçok e-sigara kullanıcısı bir tütün ürününden çok daha fazla nikotin alabiliyor çünkü nikotin konsantrasyonu daha yüksek olan ekstra güçlü kartuşlar satın alınabilir ya da içine daha fazla madde çekebilmek için e-sigaranın voltajı artırılabilir.