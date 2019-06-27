Elektronik sigara yasaklandı

San Francisco’da e-sigara yasaklandı.

Uygulama 7 ay içinde yürürlüğe girecek.

Karar, e-sigaranın insan sağlığına etkilerinin net olarak ortaya konulmamış olması gerekçesiyle alındı.

E-sigaralar da normal sigaralar gibi nikotin içerir.

UYUŞTURUCU GİBİ BAĞIMLILIK YAPIYOR

Araştırmalar nikotinin eroin ve kokain kadar bağımlılık yapabileceğini gösteriyor.

Birçok e-sigara kullanıcısı bir tütün ürününden çok daha fazla nikotin alabiliyor çünkü nikotin konsantrasyonu daha yüksek olan ekstra güçlü kartuşlar satın alınabilir ya da içine daha fazla madde çekebilmek için e-sigaranın voltajı artırılabilir.



