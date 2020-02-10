Elektronik ürün takip sistemlerinin verimliliği artacak

Perakende sektöründe pek çok firma ürün kayıplarının önüne geçebilmek için elektronik ürün takip sistemlerine yatırım yapıyor. Ancak, çoğu zaman yapılan yatırımın sahada çalışıp çalışmadığı veya alınan alarm sayıları merkez tarafından kontrol edilemiyor. Elektronik ürün takip sistemini bir sebeple kapatmış olan mağaza, bunu günler sonra fark edebiliyor. Bu da sistemlerin kayıp önleme konusunda etkisini azaltıyor. Sensormatic Kayıp Önleme Yönetim Hizmeti, elektronik ürün takip sistemlerinin performansının 7/24 izlenmesini sağlamayı hedefliyor.

En son teknolojilerin kullanıldığı bulut tabanlı Kayıp Önleme Yönetim Hizmeti sayesinde, mağazalarda ve marketlerde kullanılan cihazlar uzaktan erişim yöntemleriyle yönetilebiliyor ve bu cihazlardan elde edilen veriler kullanılarak kayıpların meydana gelme nedenleri daha iyi belirlenebiliyor. Sistem, önceden belirlenmiş standart değerlerin dışında, anormal bir durum ile karşılaşıldığında gerekli önlemlerin alınabilmesi için önceden belirlenmiş kişilere e-posta ile bildirimde bulunabiliyor. Bölge müdürü belirli bir mağazadan alınan alarm sayısı ortalamanın üzerinde ise bu durumdan anlık haberdar olabiliyor.

Sisteme bağlı tüm cihazların 7 gün 24 saat boyunca ilgili uzmanlar tarafından uzaktan proaktif bir şekilde takip edildiğini ifade eden Sensormatic CMO’su Pelin Yelkencioğlu “Herhangi bir arıza oluşması durumunda bu cihazlara anında müdahale edilebiliyor. Örneğin kablosuz erişim noktalarından biri kapandığında ya da alarm algılayıcılardan biri çalışmadığında bunu merkezde bulunan ekiplerimiz anında görüyor ve mağazada sorumlu kişiye ulaşılarak sorunu çok hızlı bir şekilde çözebiliyor ya da teknik ekiplerimize haber vererek sorunun hızlı bir şekilde giderilmesini sağlıyor. Benzer bir şekilde algılayıcının yanında sürekli alarm verilmesine neden olan bir etiket varsa ya da ‘jammer’ kullanılarak kötü niyetli kişiler tarafından algılayıcıların çalışması engellenmeye çalışılıyorsa bu durum uzaktan belirlenerek gerekli önlemlerin alınması sağlanıyor. Ayrıca cihazlar uzaktan güncellenebiliyor. Bu şekilde sistem sürekli güncel kalıyor ve daha etkin çalışıyor. Bu da yönetim ve bakım maliyetlerini büyük ölçüde azaltıyor” dedi.

Bu hizmet ile toplanan veriler sayesinde mağazalar ve marketlerdeki sistemlerin sağlıklı çalışıp çalışmadığı, hangi mağazalarda ve marketlerde kayıpların yüksek olduğu ve kaybın gerçekleşme şekli dahi anlık olarak görülebiliyor. Elde edilen veriler analiz edilerek kayıpları azaltmaya yönelik daha etkili önlemler alınabiliyor. Örneğin, bir mağazada metal folyo alarmı çok fazla gerçekleşiyorsa, bununla ilgili ilave önlemler alınabiliyor. Özelleştirilebilir anlık raporlama ile mağazalara ve marketlere ilişkin raporlar farklı kategorilere ayrılarak alınabiliyor ve semt, bölge veya başka kriterlere göre mağazaların veya marketlerin performans ölçümleri kolayca karşılaştırılabiliyor. Raporlarda, genel alarm durumu, mağaza trafiği ve alarm oranı, bölgelere göre potansiyel kayıp alanları, mağazaya özel durumlar ve benzeri bilgiler yer alıyor. Öngörülü aksiyon raporları ise veriye dayalı kararlar alınabilmesine olanak tanıyarak kayıp sonuçlarında iyileşme