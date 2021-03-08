Kültür & Sanat Eleştirmenler seçimini yaptı: 2021 Critics Choice Ödülleri sahiplerini buldu

Eleştirmenler seçimini yaptı: 2021 Critics Choice Ödülleri sahiplerini buldu

Kültür & Sanat

Eleştirmenler seçimini yaptı: 2021 Critics Choice Ödülleri sahiplerini buldu

Eleştirmenler, Altın Küre'den sonra Critics Choice Ödülleri'nde sinemanın en iyilerini belirledi. Tören ağırlıklı olarak online bağlantılar aracılığıyla yapıldı, ünlüler törene evden katıldı. İşte 2021 Critics Choice Ödülleri'ni kazananlar...

08 Mart 2021, Pazartesi 16:54 Son Güncelleme:
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Sinema dünyası koronavirüs pandemisine rağmen bu yıl ödül törenlerini gerçekleştirmekte kararlı. Altın Küre'den sonra Critics Choice Awards'ta en iyiler de belirlendi. Tören, ağırlıklı olarak online bağlantılar aracılığıyla yapıldı. İşte Critics Choice Awards 2021'de en iyiler:

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Maria Bakalova, “Borat Subsequent Moviefilm”

Drama dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu: Gillian Anderson, “The Crown”

Drama dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu: Michael K. Williams, “Lovecraft Country”

TV filmi en iyi yardımcı erkek oyuncu: Donald Sutherland

TV filmi en iyi yardımcı kadın oyuncu: Uzo Aduba, “Mrs. America”

En iyi genç erkek oyuncu: Alan S. Kim, “Minari”

Drama TV dizisi dalında en iyi erkek oyuncu: Josh O’Connor, “The Crown”

Drama TV dizisi dalında en iyi kadın oyuncu: Emma Corrin – “The Crown”

Anya Taylor-Joy

Kısa dizi en iyi kadın oyuncu: Anya Taylor-Joy – “The Queen’s Gambit”

Kısa dizi en iyi erkek oyuncu: “Small Axe”

En iyi komedi:“Palm Springs”

En iyi komedi özel ödülü: “Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill” ve “Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia”

En iyi ekip: “The Trial of the Chicago 7”

Komedi dizisi en iyi yardımcı erkek oyuncu: Daniel Levy, “Schitt’s Creek”

Hannah Waddingham

Komedi dizisi en iyi yardımcı kadın oyuncu: Hannah Waddingham – “Ted Lasso”

Komedi dizisi en iyi erkek oyuncu: Jason Sudeikis, “Ted Lasso”

Komedi dizisi en iyi kadın oyuncu: Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”

En iyi komedi dizisi: “Ted Lasso”

En iyi drama dizisi: “The Crown”

En iyi TV filmi: “Hamilton”

Sinema en iyi yönetmen: Chloé Zhao, “Nomadland”

Sinema en iyi görüntü: “Nomadland” Joshua James Richards

Sinema en iyi erkek oyuncu: Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”

Sinema en iyi kadın oyuncu: Carey Mulligan, “Promising Young Woman”

En iyi film: “Nomadland”


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