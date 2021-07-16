Elgato yayıncılar için yeni web kamerasını duyurdu: Elgato Facecam

Elgato, yayıncılar ve içerik oluşturucuları göz önünde bulundurarak ürünler tasarlamasıyla ünlü. Ancak bu zamana kadar aranan ürünü bir web kameraydı. Bu boşluk şimdi Epocam mobil uygulaması ve Cam Link 4K arasında oturan FHD kamera Elgato Facecam ile dolduruldu.

Facecam, uygun fiyat ve genel performans için Elgato ürün ailesinin tam ortasında yer alıyor. Çözünürlük ve kare hızı, Facecam'i piyasadaki en iyi web kameralarından bazılarıyla rekabete zorluyor. Çoğu standart web kamerası 30 fps'de 1080p sunarken, Facecam, tıpkı Logitech Streamcam gibi kare hızını 60 fps'ye çıkardı. Kare hızı, görüntüleri akıcı oynatmayı sağlayan özellik. Bu nedenle, yayın yapılan kameranın sensörü DSLR makinelerden çok daha küçük olduğundan yayıncılar burada çözünürlüğe öncelik veriyor. Oyuncular ve yayıncılar, aynı zamanda yayınlarının kalitesini de günümüzde 60 fps'e çıkarmak istiyor. Elgato Facecam burada da onlara yardımcı olabilir.

Facecam'i kare hızının dışında etkileyici kılan birkaç özellik daha var. Elgato, cihaza Sony STARVIS CMOS sensörü ekleyerek güvenilir ve yüksek kaliteli bir görüntü elde etmenizi de sağlıyor. Burası f/2.4 diyafram açıklığına sahip 24 mm tam kare eşdeğeri olan lensle destekleniyor Bu, düşük ışıklı çekim ortamlarında gürültüyü büyük ölçüde azaltabilen ve yüksek kaliteli güvenlik kameralarında da kullanılan bir sensör. Facecam ayrıca her biri farklı bir amaca hizmet ettiği varsayılan sekiz yerleşik lense sahip. Yaklaşık 1,5 metrelik bir odak aralığı var. Karşısında çılgınca hareket ederken bile, minimum gölgelenme, neredeyse sıfır gecikme ve hiçbir video artefaktı olmadan özneyi yakalayabiliyor.

Elgato FaceCam, USB 3.0 - USB-C adaptörü aracılığıyla Mac ve PC'ye bağlanabiliyor. Bu, USB 2.0 üzerinden çalışamayacağı anlamına da geliyor. Bunun nedeni, sıkıştırılmamış Full HD video için aktarılan veri miktarı. Elgato, USB 2.0'ın bununla başa çıkamayacağını iddia ediyor.

Tasarım anlamında Elgato FaceCam, estetik yapısı ve birinci sınıf lensiyle oldukça çekici görünen küçük bir cihaz. Monitörün üstünde oldukça ufak duruyor ve iş istasyonunuzun görünümünü bozmuyor. Tam olarak üst düzey bir web kamerasının olması gerektiği gibi diyebiliriz. Web kamerası, sağlam bir klipsle monitörünüzün üstüne takılabiliyor, klipsi de oldukça sağlam. Lens kapağı, şimdiye kadar görülen en harika özellik değil, ama gizliliğinizi korumak adına kullanışlı. Aynı zamanda Sony yapımı merceğin kullanılmadığı zamanlarda çizilmesini veya buğulanmasını önlemek için de harika bir yol.

Elgato'nun burada sundukları, web kamerası pazarında rakiplerine karşı iyi bir performans sergiliyor. Rakiplerine kıyasla varsayılan ayarlarda belirgin şekilde daha doygun ve canlı renkler sunabiliyor. Canlı renkler sizin için uygun değilse Elgato, size bazı ayarlamalar yapmanız yazılımda sunuyor. Şirketin Camera Hub yazılımı oldukça kullanışlı. Logitech Capture ve Razer Synapse’e kıyasla kullanımı kolay ve farklı özelliklerle dolu. Kontrast, doygunluk ve deklanşör hızını değiştirmenin dışında görüş alanını da bu uygulama üzerinden ayarlayabilirsiniz. Daha ayrıntılı düzenlemeler istiyorsanız, Elgato sezgisel bir ISO okuyucu da içeriyor. Bu, stüdyo aydınlatmasına sahip yayıncıların kurulumlarını daha profesyonel bir gözle ayarlamasına ve kişiselleştirmesine olanak tanıyan bir özellik. Hepsinden iyisi, ayarlarınızı web kameralarının yerleşik belleğine varsayılan ayar olarak kaydedebilirsiniz. Böylece çekimlerinizi mükemmel hale getirdikten sonra onunla tekrar uğraşmanıza gerek kalmıyor. 720p'de (hem 30 hem de 60 fps) ve 540p'de (yine 30 ve 60 fps) video çıkışı seçeneği de var. Elgato burada Twitch'in video kodlamasını daha sınırlı internet bağlantı hızlarını da düşünerek değerlendirmiş.

Elgato'nun Facecam'den çıkarmayı tercih ettiği bazı özellikler de var. Ancak bunlar yayınınızı kötü etkileyen etmenler değil. İlk olarak, burada yerleşik bir otomatik odaklama yok. Çoğu yayıncı, otomatik odak biraz hassas olabileceğinden, çekimlerinde sabit bir odak kullanmayı tercih eder. Şu da var ki, ne sıklıkta hareket ettiğinize veya onunla ne kadar uğraştığınıza bakılmaksızın kamera odaklanma konusunda harika bir iş çıkardı. Bir diğeri, Facecam'in yerleşik bir mikrofonuna sahip olmaması. Bu ihmalin herhangi bir yayıncıya herhangi bir zarar vermesi olası değil. Çoğunluğu, oyun oynamak için PC kulaklığına veya yayın için mikrofona sahip. Bu nedenle büyük bir sorun değil. Ancak, günlük işler için de kullanılabilecek yayın odaklı bir web kamerası isteyebilecek kişileri zorlayabilir.

Kısacası, Elgato Facecam, pahalı DSLR kamera satın almaya hazır olmayan yayıncılar ve içerik oluşturucular için uygun bir seçim olarak kendini gösteriyor. Pahalı bir yatırım olmasına rağmen, rakiplerine göre oldukça uygun fiyatlı ve bir yayıncının talepleriyle kolaylıkla başa çıkabilir. Bir Twitch kanalı için web kamerası arıyorsanız Facecam şu an sizin için uygun bir seçim olabilir.