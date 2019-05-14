Eli demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Olay Gazi Osman Paşa Pehlivan Mahallesi Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu’nun bahçesinde meydana geldi.

İddiaya göre, demir korkulukları üzerinde asılı vaziyette ağlayan bir çocuk gören vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 buçuk metrelik demir parmaklıklara eli sıkışan ve gözyaşlarına boğulan minik Nisa'yı kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan başarılı operasyon sonucu Nisa'nın eli sıkışıp asılı kaldığı yerden kurtarıldı. Olduğu yerden indirilen Nisa 112 ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

İHA