Etkinlik Rehberi Eli kolu uzun mikroplar oyunu

Eli kolu uzun mikroplar oyunu

Etkinlik Rehberi

Eli kolu uzun mikroplar oyunu

Bu oyun sayesinde çocuğunuz virüslerin hava yoluyla, nefesimizle nasıl yaygınlaştığını kavrayabilir. Ayrıca bolca nefes egzersizi de yapacaktır.

16 Ocak 2021, Cumartesi 15:35 Son Güncelleme:
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Malzemeler: 

Pipet, akrilik veya sulu boyalar, fırça, kağıt, siyah keçeli kalem, su

Nasıl oynanır?

Boyanızı sulandırın ve fırçayla kağıt üzerine dairesel şekilde fazla bastırmadan uygulayın. Virüsünüzün başını oluşturdunuz. Daha sonra pipet ile farklı açılardan üfleyin. Ve işte kollar ve bacaklar! Farklı renklerde deneyin ve kuruduktan sonra keçeli kalem ile göz ve ağız çizebilirsiniz.

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