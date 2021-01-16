Eli kolu uzun mikroplar oyunu

Malzemeler:

Pipet, akrilik veya sulu boyalar, fırça, kağıt, siyah keçeli kalem, su

Nasıl oynanır?

Boyanızı sulandırın ve fırçayla kağıt üzerine dairesel şekilde fazla bastırmadan uygulayın. Virüsünüzün başını oluşturdunuz. Daha sonra pipet ile farklı açılardan üfleyin. Ve işte kollar ve bacaklar! Farklı renklerde deneyin ve kuruduktan sonra keçeli kalem ile göz ve ağız çizebilirsiniz.



