Sosyal Yaşam Elidor, Millî Voleybolcu Ebrar Karakurt ile gerçekleştirdiği iletişimle Felis Ödüllerini Topladı!

Elidor, Millî Voleybolcu Ebrar Karakurt ile gerçekleştirdiği iletişimle Felis Ödüllerini Topladı!

Sosyal Yaşam

Elidor, Millî Voleybolcu Ebrar Karakurt ile gerçekleştirdiği iletişimle Felis Ödüllerini Topladı!

Türkiye’nin bir numaralı şampuan ve saç kremi markası Elidor, genç kadınlara hikâyesiyle ilham kaynağı olacak rol modeller arasında millî voleybolcu Ebrar Karakurt’un eklendiğini eğlenceli bir reklam filmiyle duyurmuştu. Voleybol sahasında gördüğümüz Ebrar, reklam filmi boyunca karşısına çıkacağı söylenen tüm engelleri aşabileceğini “Dedim olabilir” diyerek anlatmıştı.

03 Aralık 2021, Cuma 12:51 Son Güncelleme:
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Bu başarılı reklam kampanyası Felis’te de aldığı ödüllerle adından söz ettirdi. Markanın influencer marketing ajansı olan Boomads, Felis Ödüllerinde yıllık influencer iletişimini üstlendiği Elidor markası ile yardımcı ajans olarak 6 dalda ödül aldı.

Boomads, PR13. Sosyal Medya ve Dijital Topluluk Yönetimi, MD24. Kişisel Bakım, SS04. Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, FL03. Kişisel Bakım, SM04. Etkileşim Çalışmaları (Tüketiciyle Bağ Kurma), EK03. Kişisel Bakım kategorilerinde Elidor markasının yardımcı ajansı olarak ödül almaya hak kazandı. 

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