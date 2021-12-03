Bu başarılı reklam kampanyası Felis’te de aldığı ödüllerle adından söz ettirdi. Markanın influencer marketing ajansı olan Boomads, Felis Ödüllerinde yıllık influencer iletişimini üstlendiği Elidor markası ile yardımcı ajans olarak 6 dalda ödül aldı.

Boomads, PR13. Sosyal Medya ve Dijital Topluluk Yönetimi, MD24. Kişisel Bakım, SS04. Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, FL03. Kişisel Bakım, SM04. Etkileşim Çalışmaları (Tüketiciyle Bağ Kurma), EK03. Kişisel Bakım kategorilerinde Elidor markasının yardımcı ajansı olarak ödül almaya hak kazandı.