Elif Ada bebeğin ölüm haberi yürekleri bir kere daha derinden sızlattı. Gaziantep’te 2 aylık Cihan bebeğin maruz kaldığı şiddet nedeniyle hastaneye kaldırılmasının halk arasında büyük tepkiye neden olmuştu. Olayın ardından 3 aylık Elif Ada bebeğin annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı Mustafa Gaffar tarafından darp edilmesi ve küçük bebeğin ölüm haberi akıllara geldi. Talihsiz bebeğin ölüm nedeni ve ölümüne neden olan Mustafa Gaffarın tutuklanıp tutuklanmadığı da bu acı olaydan etkilenen pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor.

ELİF ADA BEBEK NEDEN VE NASIL ÖLDÜ?

Antalya'nın Serik 3 aylık Elif Ada bebek, annesi ve annesinin dini nikahla birlikte olduğu Mustafa Gaffar ile aynı evde yaşıyordu. Mustafa Gaffar Elif Ada bebeği darp ettikten sonra anne Beyza Nur Erol, bebeğin nefes almadığını fark etti ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bebeğin ölümünün ardından anne Beyza Nur Erol, polise giderek dini nikahlı eşi hakkında şikayetçi olurken, ekipler, Mustafa Gaffar’ı göz altına aldı…

Beyza Nur Erol polise verdiği ifadede pazar günü Mustafa Gaffar’ın kendisini dövdüğünü ve ev kirası için biriktirdiği parayı aldığını, bu esnada çıkan seslerden korkan kızı Elif Ada'nın ağlamaya başladığını aktardı. Anne Beyza Nur Erol, Mustafa Gaffar’ın susması için bebeğin başına vurduğunu söylerken, Mustafa Gaffar ise polisteki ifadesinde, olay günü minik Elif'in başını çarptığını iddia etti.

Anne Beyza Nur Erol, henüz üç aylıkken hayatını kaybeden Elif Ada’nın kolunun kırıldığını, vücudunda devamlı morluklar olduğunu söyledi. Şimdiye kadar kendisinin yaptığını görmediğini belirten Erol, “Ben ona bırakıp bir yere gidip geleyim, bir yerlerinde morluk olurdu. Görmediğim için de ‘O yapmamıştır çevrede seven birçok insan olduğu için birisi yapmıştır’ diye düşündüm. Onu suçlamak istemedim. Son olayda kendi gözümle gördüğüm için artık eminim yani onun yaptığına. Daha önce bana da defalarca şiddet uyguladı. Şikayette bulunacaktım. Şikayette bulunmamam için tehdit etti. Sürekli değişeceğini söyledi. Ama her seferinde aynısı oldu. 2019 yılından bu yana beraberiz onunla ilk çocuğumuz, 3 aylık. Nikahlı olmadığımız için çocuk, ilk eşimin soyadını taşıyordu” şeklinde konuştu.

MUSTAFA GAFFAR TUTUKLANDI MI?

3 aylık Elif Ada bebeğin ölümü nedeniyle hakkında şikayet bulunan Mustafa Gaffar i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gaffar, çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece hakimlik tarafından tutuklandı.