Boyner Holding CEO’su Cem Boyner’in Bilgün Sazak’tan olan ikizlerinden Elif Boyner 2018’de Fırat Özgeçer ile flört etmişti.

Hatta sevgilisini, anne-babasıyla bile tanıştırmıştı. Ama ilişkisi uzun sürmedi. Yaklaşık 11 aydır yalnız olan Elif Boyner sonunda kalbini kaptırdı.

Cihan Ayger ile aşk yaşamaya başladı. Cihan Ayger daha önce de Şirin Ediger ile birlikte olmuştu.

HALİL KALMUK/ POSTA