Manken Elif Ece Uzun, 27 Ekim 2019’da evlendiği işadamı Mehmet Tuş’un kendisine fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Uzun ayrıca eşinin uyuşturucu kullandığını öne sürmüştü. Mahkeme, Mehmet Tuş’un 2 ay süreyle Elif Ece Uzun’a yaklaşmamasına karar verdi. Karara itiraz eden Tuş, eşinin mağdur rolü oynayarak magazin dünyasında dikkat çekmeye çalıştığını iddia etti. Mahkeme itirazı reddetti.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Elif Ece Uzun, uzaklaştırma kararının ardından ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına Uzun avukatıyla katılırken, Mehmet Tuş duruşmaya gelmedi. Duruşmada söz alan ünlü mankenin avukatı Nadejda Yokuş, “Mehmet Tuş, mahkemenin ikiz çocuklara bağladığı 3 bin 600 liralık nafakayı ödememektedir. İcra müdürlüğüne başvurarak 22 bin 739 liralık icra takibi başlattık. Ancak davalı itiraz etti ve takip durdu. İtirazın iptali için ayrı bir dava açmak zorunda kaldık” dedi.

EVİNİ VE ARABASINI SATTI

Elif Ece Uzun’un ailesinin yardımıyla geçimini sağladığını anlatan avukat, şöyle konuştu:

“Davalının borçları yüzünden alacaklıları Elif Hanım’ın kapısına dayandı. Davalı ayrıca kendi borçlarını Elif Hanım’ın 1.5 milyon lira değerindeki evini ve 500 bin liralık arabasını satarak ödemeye çalıştı. Borçlar yüzünden Elif Hanım’ın evindeki doğalgaz kesildi. Çocuklarının mama ihtiyacını dahi ailesi karşılamaktadır. Nafakanın artırılmasını istiyoruz.”

Nafaka artırım talebini reddeden mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. ÖZGE EĞRİKAR/HÜRRİYET







