Elif Elmas'tan Luis Suarez paylaşımı

Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği performansla beğeni toplayan Elif Elmas'tan Barcelona forması giyen Luis Suarez paylaşımı geldi

05 Mayıs 2019, Pazar 14:36
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Elif Elmas'tan Luis Suarez paylaşımı

Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği performansla beğeni toplayan Elif Elmas'tan Luis Suarez paylaşımı geldi. Genç yıldız, kendisine imzalı forma gönderen Uruguaylı golcü Luis Suarez'i etiketleyerek, "Teşekkürler" notunu düştü. 

Elif'in, Suarez'in altına Martin Skrtel'i de etiketlemesi formayı Slovak stoperin aracılığıyla aldığı yorumları yapıldı.

İşte Elif'in paylaşımı:

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