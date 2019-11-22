Elif Gönlüm oyuncu oldu

Basketbolcu Kerem Gönlüm’ün eşi, iki çocuk annesi Elif Gönlüm, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu.

22 Kasım 2019, Cuma 08:04
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Elif Gönlüm oyuncu oldu

Sosyetik güzel iki yıl önce Londra’da eğitim alıp ‘Tea Master’ ünvanına kavuşmuş ve ‘Tealife’ adlı bir marka kurmuştu. Elif Gönlüm şimdi de büyük sürpriz yapıp oyunculuğa soyundu.

İlk sınavını da tiyatroda verecek üstelik. Rahmetli Nejat Uygur’un uyarladığı, oğulları Süheyl ve Behzat Uygur’un yönettiği ‘Süt Kardeşler’de rol alıyor.

‘Süt Kardeşler’ yakında perde açıyor

Rol arkadaşları arasında Emine Ün, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke ve Mesut Yılmaz var. Haftalardır prova yapıyorlar. ‘Süt Kardeşler’ yakında perde açıyor.

Halil Kalmuk/ POSTA

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