Elif İdiz sanatçı bir ailenin içinden gelmesinin de etkisiyle oyunculuk ve şarkıcılık alanında eğitim aldı. Babası Cem İdiz de bir süre İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda öğretim elemanı olarak görev aldı. İşte Elif İdiz hakkında merak edilenler…

ELİF İDİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Elif İdiz, Nurseli İdiz’in Cem İdiz ile olan evliliğinden 1985 yılında dünyaya gelen kızıdır.

2021 yılı itibarıyla 36 yaşında olan Elif İdiz şarkıcılık ve oyunculuk eğitimi aldı. İstanbul'da çeşitli mekanlarda şarkı söyleyen Elif İdiz, annesi Nurseli İdiz ile beraber 'Dualar Kalıcıdır' adlı tiyatro oyununda sahne aldı.

Elif İdiz'in babası ve Nurseli İdiz’in eski eşi, Cem İdiz ise 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı viyolonsel bölümünü kazandı. Bu bölümde öğrenimi devam ederken, 1974 yılında Adnan Saygun ve Muammer Sun’un yönlendirmesiyle konservatuvar kompozisyon bölümüne geçti.

Ercivan Saydam ile kontrpuan ve füg, Muammer Sun ile Armoni, Ferit Tüzün ile müzikal analiz, Mithat Fenmen ile partisyon okuma ve çalma ve Kemal İlerici ile Türk Müziği Armonisi çalıştı.

1977-78 yıllarında Ankara’daki öğrenimine ara vererek Lahey’deki Hollanda Kraliyet Konservatuvarı’na giren Cem İdiz, Louis Andriessen’den çağdaş müzik formları, Peter Schat’tan kompozisyon dersleri aldı.

1978 yılında "1 Mayıs 1977'ye Ağıt" adlı senfonik şiiri Hollanda Kraliyet Konservatuvarı Orkestrası tarafından ilk kez seslendirildi.

Hollanda Dönüşü M.S.Ü. İstanbul Devlet Konservatuvarı’nı Cengiz Tanç’ın öğrencisi olarak bitiren Cem İdiz, Bülent Tarcan, Cevad Memduh Altar ve İlhan Usmanbaş ile çalışarak, bestelediği senfoni ve Dimitri Şostakoviç üzerine hazırladığı tez ile yüksek lisansını tamamladı ve okulda öğretim elemanı olarak göreve başladı. Müzik Teorisi, ileri solfej, solfej, armoni, müzik tarihi ve çalgı bilgisi dersleri verdi.

"Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi"nin çıkmasına öncülük eden Cem İdiz, "Bilim ve Sanat" dergisi yazı kurulu üyeliğinde de bulundu.

1993’te konservatuvardaki görevinden istifa eden Cem İdiz, bağımsız besteci olarak çalıştı. Aynı yıl askerliğini Burdur'da yapan sanatçı, orkestra ve oda müziği eserlerinin yanı sıra çok sayıda tiyatro ve film müziği besteledi ve çeşitli araştırma, inceleme yazıları yayımlandı.