Geçen günlerde Türk kadınlarını yeren Mehmet Akif Alakurt'un açıklaması hakkında ''Herkesin bir ailesi var, sevdiğim bir oyuncuydu ama artık yüzüne bile bakmam. Türk kadınları çok değerlidir böyle bir açıklama yapamaz'' diyen Elif karlı, Mehmet Akif Alakurt'un öncelikle kendi ailesi ile ilgilenmesi ve böyle bir düşünceye sahip insanların Türk kadınlarından uzak durması konusunda da uyarıda bulundu.

'HEPİMİZİ KARŞINA ALIYORSUN'

Yakın dostları Demet Akalın ve Alişan'ın barışması sonrası Ece Erken'in Alişan'a tavır koymasını eleştiren şarkıcı, geçen günlerde Ece Erken'i uyardığını dile getirdi, "Ben Ece'yi geçtiğimiz günlerde mesaj atarak uyardım. Hepimiz çok eskiyiz kimseye uyma hepimizi karşına alıyorsun. Kendi dostlarını bu kadar eleştirme ve yerme. İlerleyen zamanlarda programın biterse çevrende bir tane dostun kalmayacak dedim."



